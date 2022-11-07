وزارة الداخلية: القبض على متهمين بقتل مواطن في سوق الخميس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 November, 2022

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية القبض على خمسة أشخاص بتهمة قتل مواطن بمنطقة سوق الخميس.

وأكدت وزارة الداخلية عبر مكتبها الإعلامي أن مركز شرطة سوق الخميس بمديرية أمن الخمس تلقت بلاغا يفيد بوقوع جريمة قتل المواطن (ر. م. أ) بمنطقة سوق الخميس.

وبينت الوزارة أنه تم تشكيل فريق أمني من وحدة التحري والقبض بالمركز لجمع المعلومات والتحريات بالتعاون مع شرطة النجدة والبحث الجنائي الخمس ووحدة البحث الجنائي بمديرية الأمن وإدارة المهام الخاصة بالعمليات الأمنية وأعضاء الدعم المركز فرع المرقب وتم التوصل الى الفاعلين الذين قاموا بارتكاب جريمة القتل وهم (أ. أ ال)و(م. ع. ال)و (ص. ع. ال)و(م. ف. ال)و(م. أ. ال).

وأوضحت الوزارة أنه بالتحقيق مع المتهمين اعترفوا بقيامهم بقتل المجني عليه بواسطة سلاح أبيض (سكين) كما تم ضبط المركبة الآلية الخاصة بالجناة وبها أثار دماء.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وتمت إحالتهم إلى جهات الاختصاص.