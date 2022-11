باشاآغا يتفقد جامعة بنغازي ويطلع على أبرز المشاكل التي تواجه سير العملية التعليمية

ليبيا – تفقد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاآغا رفقة وزير المالية والتخطيط أسامة حماد ووزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية محمد أبوزقية ورئيس غرفة الطوارئ والتنظيم فرج إقعيم مقر جامعة بنغازي.

باشاآغا اطلع وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة أطلع والوفد المرافق له على الدمار الذي طال المؤسسة العريقة التي خرجت العديد من الشخصيات التي كان لها بصمتها المميزة في تاريخ ليبيا، وتحدث مع رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات حول أبرز المشاكل التي تواجه سير العملية التعليمية داخل الجامعة، كما التقى عدد من الطلاب وتحدث معهم عن أبرز الصعوبات التي تواجههم.

وأثنى رئيس الحكومة على المجهوادات التي يبذلها أعضاء هيئة التدريس من أجل استمرار الدارسة.

وشكر الطلبة على إصرارهم على مواصلة الدراسة رغم عدم توفر البيئة المناسبة والقاعات الدراسية، مؤكدًا أنه سينظر في وضع الشركات المتعثرة التي تعمل على صيانة مباني الجامعة لكي تواصل مسيرتها التعليمية المميزة.

