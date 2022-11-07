السيسي وميلوني: لا بد من عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا

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قال بيان صادر عن الرئاسة المصرية إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتفق مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني على ضرورة الدفع نحو عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، وذلك على هامش القمة العالمية للمناخ COP27.

وأضاف البيان أنّ كلا من السيسي وميلوني ناقشا آخر تطورات القضايا المتعلقة بأمن البحر المتوسط، وعلى رأسها لملف الليبي، مشيرًا إلى اتفاقهما على ضرورة “صون وحدة وسيادة ليبيا والحفاظ على المؤسسات وتعزيز دور الجهات الأمنية في مكافحة الإرهاب” وفق البيان.