الزغيد: دخل ليبيا من النفط يذهب للقطط السمان في طرابلس

قال عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد، إن سعر الصرف مشكلة اقتصادية كبيرة، والأزمة ترجع إلى مصرف ليبيا المركزي والصديق الكبير.

وأضاف خلال كلمته بجلسة مجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة النائب الأول فوزي النويري، أن دخل ليبيا من النفط يذهب إلى القطط السمان في العاصمة طرابلس.

وتابع أن الحكومة التي تم سحب الثقة منها صرفت حتى الآن 170 مليار من دون أي ميزانية.

ولفت إلى أن قانون النقابات يجب أن يتم مناقشته وإخراجه للنور، لأنه سيدافع عن كل المهن ويخفف الضغط على قطاعات عديدة في الدولة.