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الرئيس البلغاري يطلع المنفي على مجهوداته لتخفيف إجراءات دخول الطلبة الليبيين

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 November, 2022

أطلع الرئيس البلغاري “رومن راديف”، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على مجهوداته لتخفيف إجراءات الدخول للطلبة ورجال الأعمال الليبيين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع المنفي وراديف على هامش مشاركتهما في القمة العالمية للمناخ (COP -27) بمدينة شرم الشيخ المصرية بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين ليبيا وبلغاريا وقدم رئيس يلغاريا للمنفي دعوة رسمية لزيارة بلغاريا رفقة وفد من رجال الأعمال للإطلاع على فرص التبادل التجاري بين البلدين.

كما التقى المنفي الرئيس الجزائري “عبدالمجيد تبون” ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ “محمد بن زايد”، ووزير الخارجية الإماراتي “عبدالله بن زايد”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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