بلدية بنغازي توضح آخر الأعمال في الجسر الرابط بين جزيرة سيدي يونس وشارع الجزائر

العنوان – بنغازي

أعلنت بلدية بنغازي اليوم الإثنين أن العمل في الجسر الرابط بين جزيرة دوران سيدي يونس وشارع الجزائر لازال مستمرًا.

وأوضحت البلدية عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أنه تم نقل وتركيب كمرات مُسبقة الإجهاد للجسر.

وأشارت بلدية بنغازي إلى أن هذا الجسر تحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية ومن ضمن أعمال لجنة إعادة الإستقرار لمدينة بنغازي.

وتعاقدت البلدية في فبراير الماضي على تنفيذ أعمال صيانة الجسور الثلاثة التي دُمرت جراء الحرب على الإرهاب.

وتشمل الصيانة جسر شارع أحمد رفيق المهدوي بجوار نادي نجوم الصابري الذي تم افتتاحه مؤخرًا، وجسر الزريرعية بجوار مقر التموينية، والجسر الرابط بين جزيرة دوران سيدي يونس وشارع الجزائر.

وفي أبريل الماضي أعلنت بلدية بنغازي وصول بعض المواد المُستخدمة في صيانة الجسور من دولة أسبانيا لغرض البدء في أعمال صيانة الجسور الثلاثة التي تضررت جراء الحرب على الإرهاب.