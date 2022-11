الشركسي: القوى الفاعلة استطاعت افتكاك وزارة الداخلية لصالحها عبر المليشياوي الطرابلسي

ليبيا – قال عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي إن القوى الفاعلة استطاعت افتكاك وزارة الداخلية لصالحها عبر المليشياوي الذي لا يعلم من الداخلية والأمن الا اسمها، فلا مؤهل علميًا ولاخبرة له سوى أنّه من القوى الفاعلة التي دمرت البلد ومستقبله.

الشركسي اعتبر في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن القوى الفاعلة لا تختلف عن الطبقة السياسية الفاسدة فهم في الإثم سواء.

وأضاف: “مؤهل السيد عماد ابتزاز الدولة، ولكن الغريب أنّ اسم الطرابلسي مقترن بانتهاء ولاية من عينوه، فقد عينه الثني للأمن العام وانتهى به الأمر خارج اللعبة، وعينه السراج للمخابرات وانتهى به الأمر كذلك، ولا أعتقد أنّ حميد دبيبة مصيره مُختلف عمن سبقوه”.

