السفير التركي لدى ليبيا في زيارة لمدينة غريان

غريان 07 نوفمبر 2022 (وال)- أجرى سفير تركيا لدى ليبيا كنعان بأي والوفد المرافق له صباح اليوم الإثنين، زيارة لمدينة غريان ألتقى خلالها بالمجلس البلدي والمسؤولين بالبلدية.

وذكر مراسل (وال) نقلا عن مصادر بالمجلس البلدي، أن لقاءات ومباحثات السفير التركي مع المسؤولين في المدينة، تناولت مد جسور التواصل والتعاون في جميع المجالات بين بلدية غريان واحدى بلديات في تركيا، والتعاون بين جامعة غريان والجامعات التركية، وكذلك التعاون في مجال السياحة والصناعات التقليدية بالمدينة، وكيفية التواصل لحلحلة وتنفيذ المشاريع المتوقفة للشركات التركيا بمدينة غريان.

وكان في استقبال السفير كنعان بأي بديوان المجلس البلدي غريان؛ كلا من عميد بلدية غريان يوسف بديري، ووكيل وزارة السياحة والصناعات التقليدية نصرالدين الفزاني، ومدير مديرية أمن غريان العقيد أبوعجيلة رمضان الحلفاوي، ورئيس جامعة غريان الدكتور محمد غومة، وعضو المجلس الأعلى للدولة ابراهيم أبوشعالة، ورئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار جمال اللموشي، ورئيس حزب التغير جمعة القماطي، وعدد من الدكاترة والسياسيين وأعيان ومشايخ مدينة غريان.

وقام السفير على هامش الزيارة بجولة في المعالم السياحية ببلدية غريان، شملت فندق رويال السياحي ومعصرة الملوشي لعصر الزيتون والتي حصدت العديد من الميداليات الدولية في أفضل زيت الزيتون بالعالم، وكذلك زيارة أحد مصانع الفخار والخزف بمنطقة القواسم حوش الحفر ببوغيلان. (وال)

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