سالفيني: إيطاليا تعتزم تشييد طريق سريع في ليبيا

الوطن / رصد

قال نائب رئيس الوزراء ووزير البنى التحتية المستدامة والتنقل في الحكومة الإيطالية، ماتيو سالفيني، إن بلاده وعدت منذ سنوات عديدة بتشييد البنى التحتية في ليبيا.

وأضاف سالفيني، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أنه من بين المشاريع المنوي إقامتها في ليبيا، الطريق السريع الذي تأجل تنفيذه منذ سنوات.

وأشار إلى أن هذا المشروع من شأنه أن يقرب بين الأطراف المتحاربة، متمنيا أن يُمكن إيطاليا من استعادة دورها الريادي.

وأوضحت مصادر للوكالة الإيطالية، أن الدبلوماسية الاقتصادية الإيطالية، تعمل بشكل خاص على بدء العمل على الجزء الغربي من الطريق الذي يربط طرابلس بالحدود مع تونس.