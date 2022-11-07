شركة الخطوط المالطية: نبحث بدء رحلات الطيران مباشرة بين طرابلس وفاليتا

صرح المدير الإستراتيجي لشركة الطيران المالطية MEDAViA “ستيفين دوتون” اليوم الإثنين قائلًا: نحن هنا نمثل شركة الطيران المالطي MEDAViA ونقوم بخدمات متعددة لصناعة الطيران ولدينا مقر في مالطا وفرع أيضا في ليبيا تحديدا في مدينة مصراتة .

وأضاف: لدينا خدمات المناولة الأرضية في ليبيا ومالطا ونقوم أيضًا بهندسة التصميم ولدينا أيضًا خدمات إضافية مع شركائنا بما في ذلك صيانة أنواع الحرف الأخرى ولدينا الكثير من الشركاء ويمكننا تقديم خدماتنا لعملاء آخرين .

وأوضح” دوتون ” أن بما يخص عودة الطيران المالطي فإنه من الصعب في الوقت الحالي ولكننا نبحث عن إمكانية بدء عمليات الطيران الجوي بشكل مباشر بين طرابلس وفاليتا ولكن ليس لدينا أي تواريخ للعودة حتى الآن .