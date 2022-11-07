المنقوش تبحث مع وزير الخارجية الإيطالية الجديد ملف حرس الحدود والهجرة

العنوان – طرابلس

ناقشت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش اليوم الإثنين مع وزير الخارجية الإيطالي الجديد أنطونيو تاجاني ملف حرس الحدود ومجابهة الهجرة غير الشرعية.

وبحثت المنقوش ونظيرها الإيطالي خلال تلقيها اتصال هاتفي سبل تعزيز آفاق علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في عدة مجالات مختلفة.

كما ناقش الجانبان، عودة الشركات الإيطالية لاستكمال إنشاء المشاريع العالقة منها مطار طرابلس الدولي، واستعداد الدولتين لتفعيل الاتفاقيات المشتركة.

وأكدت وزير الخارجية على عمق العلاقات التاريخية والقديمة مع إيطاليا، مهنأة أنطونيو تاجاني لتوليه منصبه الجديد.

ومن جانبه نقل وزير الخارجية الإيطالي دعم ومساندة بلاده لجهود حكومة الوحدة الوطنية القائمة حالياً في الوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت.