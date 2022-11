الفارسي: الاتحاد الإفريقي يسعى إلى تعزيز جهوده من أجل دعم التسوية السياسية السلمية

ليبيا – قال أستاذ العلوم السياسية يوسف الفارسي إن الاتحاد الإفريقي يسعى إلى تعزيز جهوده من أجل دعم التسوية السياسية السلمية، باعتبار الأهمية الاستراتيجية لليبيا، التي تعد حلقة الوصل بين القارة وأوروبا، كما أن استقرار ليبيا يسهم في استقرار دول الجوار مثل السودان وتشاد والنيجر.

الفارسي أشار في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” إلى أن إفريقيا تتعرض لتهديدات أمنية خطيرة جراء التطورات في ليبيا، حيث إن الأوضاع بها تمس منطقة غرب المتوسط، ودول الساحل والصحراء بالأكمل.

وشدد على أن عدم الاستقرار السياسي والأمني وجمود مسارات التفاوض والانقسام المؤسسي دفع الاتحاد الإفريقي إلى تعزيز تحركاته.

وحول دفع الاتحاد الإفريقي نحو تحقيق المصالحة في ليبيا، أكد صعوبة المهمة؛ لأن الأمر يحتاج إلى تفاوض وحل مشكلات المهجرين، وهو موضوع يحتاج إلى فترة طويلة، مشددًا على أن الأفضل هو التركيز على اعتماد قاعدة دستورية من أجل إجراء الانتخابات العامة.

