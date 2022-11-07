داخلية الدبيبة تكشف عن ضبط الجناة في جريمة قتل وقعت في سوق الخميس بالخمس

العنوان – طرابلس

كشفت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية أن وحدة التحري والقبض في مركز شرطة الخمس تمكنت من ضبط جناة في جريمة قتل.

وأوضحت الوزارة أنه بعد ورود بلاغ إلى مركز شرطة سوق الخميس بمديرية أمن الخمس مفادها وقوع جريمة قتل لمواطن يدعى (ر. م. أ) بمنطقة سوق الخميس.

وأشارت إلى أنه على الفور تم تشكيل فريق أمني من وحدة التحري والقبض بالمركز لجمع المعلومات والتحريات بالتعاون مع شرطة النجدة والبحث الجنائي الخمس ووحدة البحث الجنائي وإدارة المهام الخاصة بالعمليات الأمنية وأعضاء الدعم المركزي فرع المرقب.

وأضافت وزارة الداخلية، أنه تم التوصل الى الفاعلين الذين قاموا جريمة القتل وهم (أ. أ ال) و(م. ع. ال) و(ص. ع. ال) و(م. ف. ال) و(م. أ. ال).

وذكرت الوزارة أنه بالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بقتل المجني عليه بواسطة سلاح أبيض (سكين) كما تم ضبط المركبة الآلية الخاصة بالجناة وبها آثار دماء.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وتمت إحالتهم إلى جهات الاختصاص.