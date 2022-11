وزيرة العدل بحكومة تصريف الأعمال تستقبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

ليبيا – استقبلت وزيرة العدل بحكومة تصريف الأعمال “حليمة إبراهيم عبد الرحمن” بمكتبها أمس الأحد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “كريم خان” وأعضاء الوفد المرافق له بحضور بعض مديري الإدارات بوزارة العدل.

وزيرة العدل أعربت في مستهل اللقاء،وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة عن ترحيبها بالمدعي العام ووفده في ليبيا، مبديةً اهتمام وزارة العدل بتحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون، والتأكيد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب مع ولاية القضاء الليبي.

ومن جانبه عبر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، عن شكره لحكومة الوحدة، على التعاون والتسهيلات التي قدمتها لوفده خلال الزيارة، مما يعكس التقدم في التعاون مع دولة ليبيا، مشيرًا إلى أنه أكد على المزيد من التنسيق بين الجانبين في مجال تكريس العدالة وحقوق الإنسان.

وبحث اللقاء أوجه التعاون حول مبدأ التكامل بما يتسق مع القضاء الوطني ومكتب المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

