رفع الكفاءة القتالية للوحدات العسكرية .. محور اجتماع الدبيبة برئيس الأركان العامة للجيش الليبي

طرابلس 07 نوفمبر 2022 (وال)- استعرض رئيس حكومة الوحدة – وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، مع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، الخطط التدريبية لبعض الوحدات العسكرية للرفع من كفاءتها القتالية.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع الذي عقده الدبيبة ظهر اليوم الإثنين بمكتب رئيس الأركان العامة؛ بحضور مدير مكتب وزير الدفاع، رُؤى رئاسة الأركان العامة في إعادة تنظيم وهيكلة عدد من الوحدات العسكرية التابعة للجيش الليبي، بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الأركان العامة عبر حسابها بموقع فيسبوك.

كما اطلع الدبيبة على الاحتياجات الضرورية للوحدات العسكرية، إضافة إلى مناقشة مديونيات الشركات القائمة بتأمين تموين الوحدات العسكرية. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال