الكهرباء: الإنجاز مستمر في مشروع خط نقل الطاقة الرويس – بوعرقوب

الوطن / رصد

قالت الشركة العامة للكهرباء إنها “تواصل جهودها بوتيرة عالية في استكمال مشروع خط نقل الطاقة الكهربائية “الرويس – بوعرقوب” جهد 400 ك.ف بطول حوالي ( 300 ) كيلو متر بواقع ( 540 ) برج”.

وبينت الشركة، في منشور على صفحتها بفيسبوك، أن المشروع “وصل إلى نسب إنجاز متقدمة من ناحيتي تركيب الأبراج وتحديد مسار الخط ، وشد الأسلاك ليتم نقل 500 ميجاوات من محطة الرويس إلى الشبكة الكهربائية”.

فيما قالت الشركة أن المشروع يأتي في إطار “تحسين مستوى أداء الشبكة الكهربائية في كافة ربوع ليبيا من خلال استكمال مشاريع خطوط نقل الطاقة الكهربائية جهد 400″، مضيفة أنه “تم إنجاز العمل من قبل شركة الطاقة المستديمة بإشراف الإدارة العامة لمشروعات النقل” وفق تصريحها.