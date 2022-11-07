صور لورود تنبت في صحراء ليبيا.. ما حقيقتها؟

انتشرت صورتان على منصات التواصل الاجتماعي، ادعى من نشرها أنهما لأزهار وورود ملونة تنبت من صحراء ليبيا بعد هطول الأمطار.

تظهر الصورتان زهورٍ بنفسجية وسط أرضٍ صحراوية، والثانية لنباتات صفراء وسط رمال، وجاء في التعليق المصاحب لهما: “في الأيام الماضية هطلت الأمطار داخل معمورتنا الليبيّة فنبتت هذه النباتات وسط الصحراء”.

حصل المنشور على مئات المشاركات والتعليقات من عدة صفحات وحسابات ليبية.. فما حقيقتها؟

أرشد البحث عن الصورة الأولى بأنها منشورة في حساب المصوّر كريس كليفلاند في موقع فيسبوك عام 2018، وجاء في النص المرافق أنها ملتقطة في “وادي الموت” بصحراء نيفادا في الولايات المتحدة، وهي ضمن كتاب إلكتروني بعنوان “الوجه الآخر لوادي الموت”.

أما الصورة الثانية فقد أرشد البحث إليها منشورة في حساب المصوّر جورج شتاينمتز في موقع إنستغرام، وجاء في التعليق المرافق أنها ملتقطة في صحراء تاكلامكان في الصين.