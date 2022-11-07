صحيفة يونانية: الولايات المتحدة تدعم صفقة الطاقة بين اليونان وليبيا في ضربة لتركيا

ذكرت صحيفة “Greek Times” اليونانية اليوم الأثنين أن الولايات المتحدة تدعم اتفاق ربط الطاقة بين اليونان وليبيا ،مما قد يتسبب في ضربة قوية لتركيا بالنظر إلى أنها وقعت اتفاقًا أوليًا للتنقيب عن الطاقة مع حكومة الوحدة الوطنية مما دفع اليونان ومصر للقول إنهما ستعارضان أي نشاط متنازع عليه في شرق البحر المتوسط .

وبحسب الصحيفة قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن أمريكا منفتحة على إمكانية ربط الطاقة بين اليونان وليبيا حيث تواصل الولايات المتحدة دعم المشاريع التي تعزز ربط الطاقة بين شرق البحر الأبيض المتوسط ​​وشمال إفريقيا مع أوروبا.

وأوضحت الوزارة الأمريكية أنها تركز بشكل خاص على توصيلات الكهرباء ، حيث تعتقد أنها تساعد في عملية انتقال وتعزيز الطاقة.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في فرحات بن قدارة أن ليبيا تدرس إنشاء خطي أنابيب للغاز الطبيعي إلى اليونان ومدينة دمياط المصرية وفقا للصحيفة .