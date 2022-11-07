الزني يبحث الاستعداد للمرحلة الثانية من انتخابات المجالس المحلية للشباب

ناقش وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة فتح الله الزني، اليوم الإثنين، الاستعداد لانطلاق الحزمة الثانية لانتخابات المجالس المحلية للشباب.

جاء ذلك خلال لقاء مع اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية، حيث جرى متابعة انتهاء الحزمة الأولي لانتخابات المجالس المحلية للشباب.

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وأوضح بيان نشرته صفحة وزارة الشباب على «فيسبوك»، بأن الاجتماع «تناول التحديات التي تواجههم، ومحاولة وضع الحلول الممكنة لتأدية أعمالها بالشكل الذي يتناسب مع تطلعات وزارة الشباب في تحقيق المهام والواجبات اتجاه عامة الشباب في ربوع ليبيا».

وتطرق الاجتماع إلى الاستعداد للمرحلة الثانية لانتخابات المجالس المحلية للشباب والبلديات المستهدفة والجاهزة، وفتح الانتساب والتسجيل للبلديات من جديد.

وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة فتح الله الزني يجتمع مع اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية، الإثنين 7 نوفمبر 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)