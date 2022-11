الزغيد: دخل النفط يذهب إلى القطط السمان

ليبيا – قال عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد إن جلسة النواب الإثنين سيرأسها النائب الأول لرئيس المجلس “فوزي النويري” نظرًا لوجود رئيس المجلس في مهمة خارج البلاد.

الزغيد أشار في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” إلى أن جدول الأعمال سيتضمن مناقشة عدد من التشريعات منها قانوني الأمن الداخلي والنقابات.

ولفت إلى أن الجلسة ستتضمن أيضًا النظر في تقرير لجنة التخطيط والمالية بشأن جدول المرتبات الموحد لموظفي الدولة.

وبيّن في تصريح آخر لشبكة “لام” أن حكومة الدبيبة صرفت 170 مليار بدون ميزانية، منوهاً إلى أن دخل النفط يذهب إلى القطط السمان بحسب قوله.

وأكد على أن البلاد لديها دخل من النفط يكفي كل الليبيين.

