السيسي ورئيسة وزراء إيطاليا يتفقان على ضرورة الدفع نحو عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا

طرابلس 07 نوفمبر 2022 (وال)- اتفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، على ضرورة الدفع نحو عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بينهما اليوم الإثنين على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ (COP -27 ) المنعقدة بمدينة شرم الشيخ المصرية، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية المصرية.

وأضاف البيان أنّ كلا من السيسي وميلوني، ناقشا آخر تطورات القضايا المتعلقة بأمن البحر المتوسط، على رأسها الملف الليبي، مشيرًا إلى اتفاقهما على ضرورة صون وحدة وسيادة ليبيا والحفاظ على المؤسسات، وتعزيز دور الجهات الأمنية في مكافحة الإرهاب وفق البيان. (وال)

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