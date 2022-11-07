النويري: الوضع السياسي أجبر النواب على الاستمرار

الوطن / رصد

قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، إنّ النواب قد جاؤوا في البداية كفترة انتقالية لمدة 18 شهرًا، وهم ليسوا تشريعيين يصيغون القوانين.

وصرّح النويري أنّ الوضع السياسي أجبر النواب على الاستمرار، وما تعانيه البلاد من فراغ تشريعي هو ما وجّب عليهم التصدي لهذا الفراغ، مشيرًا إلى أنّ البرلمان يخوض صراعًا سياسيًا، وأنّ الأمور لم تستقر بعد.

وأضاف النائب أنّ البرلمان يعد جزءًا من المجتمع والتركيبة السياسية في البلاد، ولا يتحمل لوحده مسؤولية ما يحدث، مشدّدًا على أنّ البرلمان يحاول جهده لسد الفراغ التشريعي إلى أن تستقر الدولة.