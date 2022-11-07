رفض شحنة مشروب صودا إسبانية قادمة عبر ميناء طرابلس

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الإثنين، رفض شحنة مشروب بيترا صودا إسبانية المنشأ؛ وصلت ميناء طرابلس البحري.

وأفاد المركز، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن الشحنة المكونة من 678 صندوقًا، من إنتاج شركة «bitter kas»، وصلت ميناء طرابلس البحري، لكن جرى رفضها.

– رفض شحنة مشروب طاقة إسبانية قادمة عبر ميناء طرابلس

وأوضح أن سبب الرفض هو «وجود لون 122، ومخالفة قرار رقم 112 لسنة 2009 بشأن سعة العبوة».

وأمس الأحد، أعلن مركز الرقابة على الأغذية رفض شحنة مشروب طاقة إسبانية قادمة عبر ميناء طرابلس البحري، لسبب نفسه.