سالفيني: إنشاء الطريق الساحلي السريع بين شرق وغرب ليبيا من ملفات وزارة البنى التحتية

العنوان – روما

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير البنى التحتية المستدامة والتنقل في الحكومة الإيطالية، ماتيو سالفيني أن إنشاء الطريق الساحلي السريع بين شرق وغرب ليبيا من ملفات الوزارة.

وقال سالفيني وفقًا لوكالة نوفا للأنباء :”إن من ضمن الملفات المختلفة للوزارة، إنشاء الطريق الساحلي السريع لربط شرق وغرب ليبيا”.

وأضاف :”في ليبيا فصائل عدة، لكن إيطاليا وعدت منذ سنوات عديدة ببناء البنى التحتية، لذلك أحد المشاريع يتعلق بتشييد الطريق السريع الذي تأجل تنفيذه منذ سنوات”.

وتابع نائب رئيس الوزراء :”هذا الطريق من شأنه أن يقرب بين الأطراف المتحاربة وأتمنى أن يُمكن إيطاليا من استعادة دورها الريادي”.

وأكدت وكالة نوفا أن الدبلوماسية الاقتصادية الإيطالية تعمل بشكل خاص على بدء العمل على الجزء الغربي من الطريق الذي يربط طرابلس بالحدود مع تونس.