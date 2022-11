ليبيا – رأى عضو اللجنة القانونية بمجلس النواب مفتاح كويدير إن اللجنة التشريعية بصدد إعداد الصيغة النهائية لقانون عمل جديد ينظم علاقات العمل لموظفي الدولة والنقابات.

كويدير قال في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما”: إن هناك مجموعة من القوانين جاهزة للعرض منذ 2019 موجودة بمكتب المقرر ننتظر إدارجها على جدول الأعمال.

كويدير: اللجنة التشريعية بصدد إعداد الصيغة النهائية لقانون عمل جديد لموظفي الدولة

