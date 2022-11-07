النائب العام يأمر بحبس ثلاثة مسؤولين بشركة الخطوط الجوية الليبية

الوطن / متابعات

أمر النائب العام بحبس المسؤول الأعلى عن الصيانة، ومدير الإدارة الفنية، والمدير التنفيذي السابق بشركة الخطوط الجوية الليبية، وذلك بعدما باشرت النيابة العامة التحقيق في الاضطرابات المصاحبة للنشاط الإداري والمالي في الشركة خلال السنوات الماضية.

وأوضحت النيابة العامة في منشور لها عبر فيسبوك أن أعضاء وحدة التحقيق بمكتب النائب العام حققوا في الآثار الناجمة عن الإخلال بالواجبات المفروضة على الإطار التنفيذي بشركة الخطوط الجوية الليبية، وبالالتفات الى قواعد وضوابط إدارة الأموال العمومية المخصصة لصيانة طائرات الشركة، وصيانة إحداها بالمخالفة لبرنامج الصيانة المعتمد لدى سلطة الطيران، فإن إجراءات الأدلة أثبتت واقعة إسناد المدير التنفيذي السابق لإحدى العقود مع ابنه، والذي يصنف قرابة من الدرجة الأولى، ليتحصل على منافع مادية لا تجيزها التشريعات.

وأضافت النيابة العامة أنه تم إرسال طائرات للصيانة والعمرة دون متابعة الغرض من التعاقد، الامر الذي رتب تكاليف مالية إضافية تقدر بمئات الآلاف من النقد الأجنبي، ما سبب إحجاما عن إجراء أعمال الصيانة، رغم رصد مخصصات مالية من الحكومة لدعم الشركة.

وأكدت النيابة في منشورها أن التحقيق شمل المسؤول الأعلى عن الصيانة لتنفيذه صيانة لإحدى الطائرات في ورشة غير متخصصة، أدت إلى تعريض السلامة العامة للخطر.

كما تطرق التحقيق إلى السلوك السلبي لمدير الإدارة الفنية بالشركة المتمثل في التأخر عن أعمال صيانة لازمة تقتضيها إجراءات السلامة للحفاظ على القدرة التشغيلية، وبذلك انتهى المحققون إلى الأمر بحبس المتهمين الثلاثة احتياطياً.