عميش: حفتر يحاول نقض حكم إدانته كمجرم حرب

اعتبر رئيس التحالف الليبي الأمريكي “عصام عميش” أن محاكمة حفتر تمثل حدثا تاريخيا بعد تهرب محاميه من المحاكمة وتحججهم بالانتخابات ومكانة حفتر في العملية السياسية.

وأكدّ عميش في تصريحات صحفية، أن حفتر يواجه ثلاث قضايا تتعلق بالقتل العمد في طرابلس وبنغازي وعدة مدن أخرى.

وأشار عميش إلى أن التحالف تقدم بطلب أمام القضاء الأمريكي للنظر في قضايا شهداء الكلية العسكرية وجرائم المقابر الجماعية بترهونة بالإضافة إلى قضية الألغام التي زرعها مرتزقة فاغنر جنوبي طرابلس.

وأضاف عميش أن خليفة حفتر تعاقد مع مكتب محاماة جديد ومحام جديد في فرجينيا لمحاولة نقض حكم المحكمة الفدرالية التي أدانته كمجرم حرب.