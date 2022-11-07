أحدهم أسند عقود صيانة لنجله.. حبس ثلاثة مسؤولين بالخطوط الليبية بتهمة الفساد

أعلنت النيابة العامة، اليوم الإثنين، حبس ثلاثة مسؤولين بشركة الخطوط الجوية الليبية، بتهمة الفساد المالي والإداري.

وأوضح بيان نشره مكتب النائب العام على «فيسبوك»، بأن النيابة العامة باشرت تحقيق الاضطراب المصاحب للنشاط الإداري والمالي في شركة الخطوط الجوية الليبية خلال السنوات الماضية.

وأضاف البيان أن أعضاء النيابة حققوا في الآثار الناجمة عن الإخلال بالواجبات المفروضة على الإطار التنفيذي في الشركة، والالتفات عن قواعد وضوابط إدارة الأموال العمومية المخصصة لصيانة طائرات الشركة، وصيانة إحداها بالمخالفة لبرنامج الصيانة المعتمد لدى سلطة الطيران.

فساد في ملف صيانة الطائرات

وأثبتت التحقيقات، وفق البيان، إسناد المدير التنفيذي السابق إحدى العقود إلى ابنه، ليحصل الأخير على منافع مادية لا تجيزها التشريعات، فضلاً عن إرسال طائرات للصيانة والعَمرة من دون متابعة الغرض من التعاقد؛ مما رتب تكاليف مالية إضافية تقدر بمئات الآلاف من النقد الأجنبي، وكذلك الإحجام عن إجراء أعمال صيانة رصدت لها الحكومة مخصصات مالية كدعمٍ للشركة.

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صيانة إحدى الطائرات في ورشة غير متخصصة

كما شمل التحقيق المسؤول الأول عن الصيانة لتنفيذه صيانة إحدى الطائرات في ورشة غير متخصصة، حيث أفضت تلك الصيانة إلى تعريض السلامة العامة للخطر.

وتطرق التحقيق أيضًا إلى السلوك السلبي لمدير الإدارة الفنية بالشركة المتمثل في التأخر عن أعمال صيانة تقتضيها إجراءات السلامة ولازمة للحفاظ على القدرة التشغيلية.