حكومة الوحدة تبحث رفع قدرات الوحدات العسكرية وفق خطة رئاسة الأركان

العنوان

ناقش، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، مع رئيس الأركان العامة للجيش بالحكومة، الفريق محمد الحداد، خطة عمل رئاسة الأركان المتضمنة برامج التدريب ورفع الكفاءة القتالية لبعض الوحدات العسكرية.

وتناول النقاش، رؤية رئاسة الأركان لإعادة تنظيم وهيكلة عدد من الوحدات العسكرية، كما تناول مناقشة احتياجات الوحدات العسكرية، ومديونيات شركات التموين.

وكان الدبيبة قد وقع في أكتوبر الماضي اتفاقيتين عسكريتين مع تركيا، حيث نصّت الاتفاقية الأولى، بحسب حكومة الوحدة، على رفع كفاءة قدرات الطيران الحربي في ليبيا.

وتضمنت الاتفاقية الثانية بروتوكولات تنفيذية للاتفاقية الأمنية الموقعة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عام 2019.