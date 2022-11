في اتصال هاتفي.. المنقوش تؤكد لوزير الخارجية الإيطالي الجديد على عمق العلاقات التاريخية مع إيطاليا

ليبيا – تلقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الإيطالي الجديد “أنطونيو تاجاني”، حيث هنأته بدورها لتوليه منصبه.

المنقوش ووزير الخارجية الايطالي ناقشا وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة سبل تعزيز آفاق علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في عدة مجالات مختلفة، مؤكدة على عمق العلاقات التاريخية والقديمة مع إيطاليا.

ومن جانبه نقل وزير الخارجية الإيطالي دعم ومساندة بلاده لجهود حكومة الوحدة الوطنية القائمة حاليًا في الوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت.

كما ناقش الجانبان ملف حرس الحدود ومجابهة الهجرة غير الشرعية، وعودة الشركات الإيطالية لاستكمال إنشاء المشاريع العالقة منها مطار طرابلس الدولي، واستعداد الدولتين لتفعيل الاتفاقيات المشتركة.

