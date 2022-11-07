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القطراني يبحث مع السفير الأمريكي تطورات الأوضاع في البلاد

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

بحث سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مع النائب الأول لرئيس الحكومة المنتهية حسين القطراني تطورات الأوضاع في ليبيا.

ودعى القطراني بحسب وسائل إعلام على دعم الحكومة المنتهية لجميع الخيارات التي تنهي المراحل الإنتقالية وتؤدي إلى الإنتخابات.

يذكر أن رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة كان قد فصل قبل أيام تصريحات وقرارات مجلس الأمن المطالبة بحكومة موحدة لإنجاز الانتخابات على مقاسه كعادته في محاولة منه للبقاء في السلطة.

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الوطن الليبية

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