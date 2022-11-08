«إرحومة» لـ«خان»: القضاء الوطني له الاختصاص الأصيل في محاكمة الليبيين

التقى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، مع مسعود إرحومة ، المدعي العسكري في حكومة الدبيبة، وأعضاء مكتبه، خلال الزيارة الرسمية إلى ليبيا.

وبحسب بيان المحكمة الجنائية الدولية، عبر حسابها على “تويتر”، فإن كريم أجرى مناقشات مهمة حول تعزيز التعاون والتكامل في السعي لتحقيق العدالة لجرائم نظام روما الأساسي في ليبيا.

وقال المدعي العام العسكري التابع لحكومة الدبيبة، مسعود أرحومة، إن القضاء الوطني هو من له الاختصاص الأصيل لمحاكمة المتهمين الليبيين.

وقال مكتب المدعي العام، في بيان، إن زيارة خان تأتي في إطار المستجدات المتعلقة بالتحقيقات الجارية لدى الجانبين تجسيدا لمبدأ التكامل بين القضائيْن الوطني والدولي ومنع الإفلات من العقاب.

ووصل خان إلى العاصمة طرابلس، السبت الماضي، واجتمع فور وصوله مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والمبعوث الأممي عبدالله باتيلي، ووزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، حليمة عبدالرحمن.