ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى إنّ النفط من سنة 2011 تعرض إلى خراب ودمار واستهلاك، ويحتاج إلى مبالغ كبيرة لاسترداد انتاجه الطبيعي.

عبد المولى أشار في تصريح لشبكة “لام” إلى أن 94% من اقتصاد الدولة الليبية من النفط.

Shares

The post عبد المولى: النفط يحتاج إلى مبالغ كبيرة لاسترداد إنتاجه الطبيعي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية