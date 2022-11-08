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تعزيز التعاون في المسائل الجنائية “محور” لقاء خان والمدعي العام العسكري

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أكد المدعي العام العسكري على تعزيز التعاون بين القضاء الدولي والوطني مشددا على أن القضاء الوطني هو من له الإختصاص الأصيل لمحاكمة المتهمين الليبيين.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “كريم خان” وعدد من مساعديه المعنيين بالحالة الليبية وبحضور عدد من أعضاء النيابة العسكرية بمكتب المدعي العام.

وأكد كريم خان خلال اللقاء حرصهم على تعزيز التعاون و توفير الدعم الدولي الفني و التقني في المسائل الجنائية و تطوير نطاق التعاون و آلياته.

الوسوم

#المحكمة الجنائية الدولية #كريم خان المدعي العام العسكري ليبيا

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الوطن الليبية

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