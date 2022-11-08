مكافحة الأمراض تؤكد خلو ليبيا من الكوليرا إثر تسجيل حالات بعدد من البلدان

أخبار ليبيا 24

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدم تسجيل أي حالة إصابة بالكوليرا حتى الآن داخل الأراضي الليبية.

ودعا المركز، في حالة ظهور أعراض “إسهال مائي ويتبعه قيء، وارتفاع طفيف في درجة الحرارة، وجفاف” إلى تبليغ إدارة الرصد والاستجابة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض فورًا.

وأرجع المركز ذلك، إلى إعلان تفشي الكوليرا مؤخرا في عدة دول منها سوريا، ولبنان، وأفغانستان، وإيران، والذي يعد أول تفشٍ مؤكد للكوليرا في السنوات الأخيرة.

وطالب المركز، بعزل المريض مع العلاج الفوري بالسوائل، ولا ينتهي العزل إلا بعد ثبوت خلو عينات البراز من الميكروب.

وشدد المركز على ضرورة مراقبة المخالطين لمدة 5 أيام منذ آخر تعرض للعدوى.

والكوليرا عدوى حادة تسبب الإسهال وتنجم عن تناول الأطعمة أو شرب المياه الملوثة بضمات بكتيريا الكوليرا. ولا تزال تشكل تهديدا عالميا للصحة العامة ومؤشرا على انعدام المساواة وانعدام التنمية الاجتماعية.

ويستغرق فترة تتراوح بين 12 ساعة و5 أيام لكي تظهر أعراضه على الشخص عقب تناوله أطعمة ملوثة أو شربه مياه ملوثة2.

وتصيب الأطفال والبالغين على حد سواء ويمكن أن تودي بحياتهم في غضون ساعات إن لم تعالج.