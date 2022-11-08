«الرئاسي»: المنفي التقى «تبون» بـ«قمة شرم الشيخ»

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية “عبدالمجيد تبون”، خلال فعاليات القمة العالمية للمناخ (COP -27) بمدينة شرم الشيخ المصرية.

وكان المنفي، التقى في وقت سابق من اليوم الإثنين، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ “محمد بن زايد”.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي، فإن المنفي التقى أيضا وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في وقت سابق، إن المنفي حضر فعاليات القمة العالمية للمناخ (COP -27) بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة وحضور 120 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء.

ويشارك في قمة المناخ بمصر، العديد من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية للبحث عن حلول لتحديات الاحترار والاحتباس الحراري.