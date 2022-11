ليبيا – أكد المجلس الرئاسي اليوم الإثنين انطلاق فعاليات القمة العالمية للمناخ (COP -27) بمدينة شرم الشيخ المصرية، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

المجلس الرئاسي أوضح بحسب المكتب الإعلامي التابع له أن الفعاليات انطلقت بمشاركة وحضور 120 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء.

