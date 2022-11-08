السيطرة على تسريب نفطي بخط النفط الرئيسي المتجه إلى مرسى البريقة

الوطن|رصد

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز عن تمكنها من السيطرة على تسرب خــط النفط الخام الرئيسي 36 بوصة المتجه من الحقــول إلى مرسى البريقة عند الكم 70.

وقالت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الشخصية بفيسبوك إن السيطرة على التسريب النفطي جاء وفق متطلبات العمل الطارئ كفريق واحد متكامل ضم الإدارة العامة للعمليات بإدارتي الإنتاج وصيانة الحقول وإدارة السلامة وحماية البيئة وإدارة الأمن الصناعي وإدارة النقل وإدارة الخدمات بجميع الحقول والبريقة.

وأضافت الشركة بأن منسقية الخطوط التابعة لإدارة الإنتاج قد بادرت بعزل الخط عند الكيلومتر 110 إلى الكيــلو متر 22 وذلك بهــدف تخفيض الضغط لتسهيل أعمــال الإصــلاح والصيانة.

وأوضحت الشركة بأنها اضطُــرت إلى إيقاف ضــخ الزيت من حقول زلطــن وحقل الراقوبـة وتغيير مســار إنتاج النفــط إلى الخزانات بحقــل زلطن والعمل على تجميع الزيت الفاقـد من التسرب في حفرة جانبية استعداداً لنقله إلى البريقــة بسبــب الضغط المرتفع في الخط.