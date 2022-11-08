سنسعى لإنهاء الانقسام والدفع بجهود المصالحة وتوحيد البلاد

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس الحكومة الليبية المعينة من قبل البرلمان، فتحي باشاغا، أن الحكومة ستسعى بكل إمكانياتها لتحسين جودة الحياة للمواطنين والدفع بجهود المصالحة وتوحيد البلاد.

كما أكد باشاغا، في بيان، أن الحكومة ستسعى لإنهاء الانقسام واستمرار المسار الديمقراطي ودعم الوصول لقاعدة دستورية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب الآجال.

جاء ذلك خلال لقائه بمقر رئاسة الوزراء في بنغازي، مع رئيس الحزب الاتحادي الوطني، بلقاسم النمر، وعدد من قيادات الحزب.

وبحث الاجتماع ضرورة إنهاء المركزية الإدارية والبحث عن آليات عادلة لتوزيع الموارد وتقديم الخدمات للمواطنين دون تمييز، وحق الشعب الليبي في اختيار شكل الدولة ونظام الحكم الأنسب لطبيعة وخصوصية المرحلة التي تمر بها البلاد.