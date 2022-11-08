اسميو: المركزي وافق على توريد التطعيمات الروتينية.. لكنه أجّل لقاح الانفلونزا لنهاية العام

أفاد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض ” عبدالباسط اسميو ” ، بأن أغلب التطعيمات الروتينية وصلت مخازن الإمداد الطبي، وأنهم ينتظرون توفير بعض الأنواع الأخرى منها “البي سي جي” لحديثي الولادة والطعم الثلاثي الفيروسي والرباعي الخاص بطلبة المدارس والانفلونزا الموسمية..

وقال اسميو في تصريحات صحفية، إنهم سيشرعون في توزيع الشحنات التي وصلتهم هذا الأسبوع على الفروع الأربعة والمرافق الصحية..

وأوضح اسميو، أن المصرف المركزي وافق على توريد التطعيمات الروتينية، لكنه أجل لقاح الانفلونزا الموسمية لنهاية العام، معبرا عن أملهم في الإسراع بتوريدها لأن موسمها هو أكتوبر ونوفمبر الحالي..

وبخصوص التطعيمات ضد فيروس كورونا، أكد اسميو توفر لقاح السينوفارم الصيني، مرجحا توريد شحنة من اللقاح الأمريكي جونسون اند جونسون، وأن الوضع الوبائي مستقر هذه الفترة..

وفي موضع ذي صلة، قال اسميو إنهم ينتظرون موافقة وزارة الصحة لسداد مستحقات العناصر الطبية القائمة على التطعيم أسوة بزملائهم في مراكز العزل والفلترة والرصد حسب قرار نائب رئيس المجلس الرئاسي وزير الصحة المكلف..