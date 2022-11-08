لجنة سوائل الحفر تعقد اجتماعا لمناقشة نشاط عمل مؤسسة النفط

الوطن / رصد

عقدت لجنة سوائل الحفر بالمؤسسة الوطنية للنفط اجتماعاً، اليوم الاثنين؛ لمناقشة نشاط عملها ومهامها.

وناقشت اللجنة وضع ضوابط ومعايير استعمالات سوائل الحفر في مجال عمليات الحفر البري والبحري، مشيرةً إلى أنّ هذه الضوابط توضع وفق المقاييس العالمية المعمول بها من ناحية الجودة وتأثيرها على البيئة.

وأجرت اللجنة التحاليل والاختبارات اللازمة بمعهد النفط الليبي بمتابعةٍ من لجنة سوائل الحفر، وإدارة الإنتاج، وإدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة.

وأكّدت اللجنة على تعميم هذه الضوابط والمعايير على جميع الشركات الخدمية الموردة لمواد سوائل الحفر.

كما تطرّقت اللجنة في اجتماعها إلى مدى الاستفادة من خام أم الرزم لمادة البنتونايت المحلية، والتي تم اختبارها بنجاح تحت إشراف ومتابعة شركة الجوف.