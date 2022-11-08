على هامش قمة المناخ.. المنفي والرئيس البلغاري يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

التقى رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي ” اليوم الإثنين الرئيس البلغاري “رومن راديف” على هامش مشاركتهما في القمة العالمية للمناخ (COP -27 ) المنعقدة بمدينة شرم الشيخ المصرية .

وبحث اللقاء سُبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين بحسب ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته الرسمية بموقع ” فيسبوك” .

كما أطلع الرئيس البلغاري “رئيس المجلس الرئاسي” على مجهوداته لتخفيف إجراءات الدخول للطلبة ورجال الأعمال الليبيين، مقدماً له دعوةً رسميةً لزيارة بلغاريا رفقة وفد من رجال الأعمال للاطلاع على فرص التبادل التجاري بين البلدين.