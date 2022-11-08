“على هامش قمة المناخ”..المنفي يلتقي بعدد من القادة وممثلي بعض الدول

الوطن|رصد

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال فعاليات القمة العالمية للمناخ بمدينة شرم الشيخ المصرية عدد من القادة الدوليين وممثلي بعض الدول للقارة الأوروبية والإفريقية.

وكشف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس عن لقاء جمع المنفي مع رئيس جمهورية الكونغو برازافيل “دينيس ساسو نغيسو” بالإضافة إلى رئيس وزراء بريطانيا “ريشي سوناك”.

وضمن مشاركته في فعاليات القمة العالمية للمناخ أعلن المكتب الإعلامي للمجلس عن لقاء جمع المنفي بملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين والرئيس العراقي “عبد اللطيف رشيد” والمستشار الألماني “أولاف شولتز” ورئيسة وزراء تونس “نجلاء بودن”.

كما التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع رئيس جنوب إفريقيا “سيريل رامافوزا”، رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن “عبد الفتاح البرهان” على هامش القمة الدولية.

وكان قد وصل المنفي يوم أمس الأحد إلى مصر بدعوة رسمية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي سيلتقي بالمنفي خلال الزيارة لمناقشة تطورات الأوضاع في البلاد بحسب المكتب الإعلامي للرئاسي