النويري: لسنا تشريعيين نصيغ قوانين بل جئنا في البداية كفترة انتقالية

قال فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب:” نحن لسنا تشريعيين نصيغ قوانين، بل جئنا في البداية كفترة انتقالية 18 شهرًا”.

وأكد النويري، في تصريحات صحفية، أن الوضع السياسي حتَم علينا الاستمرار، والبلد تعاني من فراغ تشريعي فوجب علينا التصدي لهذا الفراغ.

ولفت إلى أن البرلمان يخوض من أول يوم له صراعًا سياسيًا، ولم يستقر العمل فيه حتى الآن.

وشدد على أن الأزمة في البلاد لا يتحملها مجلس النواب وحده، فالبرلمان جزء من المجتمع والتركيبة السياسية.

وأشار إلى أن البرلمان يسعى حاليًا لسد الأماكن التي بها فراغ تشريعي لتنضبط الدولة، لأن الوضع في البلاد غير مستقر على الإطلاق.

وأوضح أن ليبيا تعاني من انقسامات، ولكن يجب أن نتصدى للقوانين التي تعاني البلد من فراغات بها.