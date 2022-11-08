العرفي: منع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح مخالف لاتفاق عقيلة والمشري

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إن تصويت مجلس الدولة على منع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح مخالف لاتفاق رئيس مجلس النواب عقيلة ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.

وأضاف العرفي، في تصريحات صحفية، أن عقيلة والمشري سبق واتفقا على أن يؤجل القرار للبرلمان المقبل.

وتابع:” ما صوت عليه أعضاء مجلس الدولة بشأن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية مرفوض”.

واستطرد:” يجب معارضة قرار مجلس الدولة بمنع مزدوجي الجنسية والعسكريين من الترشح للانتخابات”.

واختتم:” من المفترض أن تُمنح الفرصة لكل الليبيين للترشح وعلى الشعب أن يختار من يريد”.