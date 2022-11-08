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نقيب الخبازين ببنغازي: لا توجد أزمة دقيق في المنطقة الشرقية

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال نقيب خبازي بنغازي “محمود العريبي”:” لا توجد أزمة دقيق في المنطقة الشرقية، وما يحدث هو نقص في المعروضات من قبل أصحاب المطاحن والمصانع نظرا لتحكمهم في السوق”.

وأضاف العريبي، في تصريحات صحفية:” تواصلت مع نقيب الخبازين بطبرق وأفادني بأن المدينة تشهد نقصا حادا في دقيق المخابز، وأن القنطار وصل إلى 320 دينارا من الأنواع الرديئة”.

وتابع:” لا توجد حماية لنقابة الخبازين أو تسعيرة تقيد بها أصحاب المصانع والمطاحن لكننا نلتزم بالتسعيرة المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد”.

واستطرد:” بعض التجار يلجؤون لسحب السلع وإخفائها ومن ثم بيعها بالسعر المناسب له دون أي حسيب أو رقيب ويبيع حسب مزاجه”.

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أزمة دقيق المنطقة الشرقية بنغازي نقيب الخبازين

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صحيفة الساعة 24

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