نقيب الخبازين ببنغازي: لا توجد أزمة دقيق في المنطقة الشرقية

قال نقيب خبازي بنغازي “محمود العريبي”:” لا توجد أزمة دقيق في المنطقة الشرقية، وما يحدث هو نقص في المعروضات من قبل أصحاب المطاحن والمصانع نظرا لتحكمهم في السوق”.

وأضاف العريبي، في تصريحات صحفية:” تواصلت مع نقيب الخبازين بطبرق وأفادني بأن المدينة تشهد نقصا حادا في دقيق المخابز، وأن القنطار وصل إلى 320 دينارا من الأنواع الرديئة”.

وتابع:” لا توجد حماية لنقابة الخبازين أو تسعيرة تقيد بها أصحاب المصانع والمطاحن لكننا نلتزم بالتسعيرة المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد”.

واستطرد:” بعض التجار يلجؤون لسحب السلع وإخفائها ومن ثم بيعها بالسعر المناسب له دون أي حسيب أو رقيب ويبيع حسب مزاجه”.