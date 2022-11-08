بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 08 نوفمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 08 نوفمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء استقرار في الطقس على معظم مناطق ليبيا، بينما تبقى السحب تتكاثر على الساحل الشرقي والجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على سرت.

الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22-26)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: تتكاثر السحب مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر واحتمال ظهور ضباب هذه الليلة وفي الصباح الباكر ليوم الغد على مرتفعات الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على أقصى الساحل الشرقي والجبل الأخضر.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (21- 24)مْ ولاتتجاوز (19)مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على مناطق الجفرة.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23- 26 )مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24- 26)مْ.

مدينة طرابلس

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:31)

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:10).