استقرار الطقس في ليبيا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة

العنوان

تشهد حالة الطقس في ليبيا، اليوم الثلاثاء، استقرارا على معظم المناطق، بينما تتكاثر على الشمال الشرقي مع احتمال لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وفق ما جاء في نشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى هذا اليوم ما بين (22-27) مئوية، على معظم مناطق ليبيا، ولا تتجاوز (19) مئوية، على مناطق الجبل الأخضر.

وأشار، المركز الوطني للأرصاد الجوية، إلى احتمال ظهور ضباب هذه الليلة والصباح الباكر ليوم الغد على مرتفعات الجبل الأخضر.

وقال، إن من المتوقع أن تتكاثر السحب مجددا خلال الأسبوع المقبل على شمال ليبيا، وقد يصحبها أمطار متفرقة.