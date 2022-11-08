بليحق: البرلمان الأفريقي يبحث اتفاقية التجارة الحرة القارية

الوطن| رصد

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن البرلمان الأفريقي يواصل عقد جلساته في دور انعقاده العادي الأول للفترة التشريعية السادسة.

وشارك أعضاء مجلس النواب الدائمين في البرلمان الأفريقي سالم قنان وصالح قلمة وعبد القادر حسن، في أعمال الجلسة الرابعة التي انعقدت أمس الاثنين، وفق بليحق.

وأشار بليحق إلى أنه تم خلال الجلسة عرض ومناقشة التقرير المتعلق باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، كما تم عرض تقرير لجنة الشؤون النقدية والمالية حول القانون النموذجي بشأن التعاونيات.

وتم أيضاً عرض تقرير لجنة التجارة والجمرك والهجرة عن الندوة المشتركة بين البرلمان الافريقي ولجنة الاتحاد الأفريقي الاستشارية المعنية بهجرة اليد العاملة.