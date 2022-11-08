الارصاد: امطار خفيفة اليوم.. وتعـود الاسبوع المقبل بهذه المنـاطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 08/ 11 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد استقرار في الطقس على معظم مناطق ليبيا، بينما تبقى السحب تتكاثر على الشمال الشرقي مع احتمال لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والجبل الاخضر.

ووفقا للتقرير تتراوح درجات الحرارة القصوى هذا اليوم مابين (22-27)مْ على معظم مناطق ليبيا، ولاتتجاوز (19)مْ على مناطق الجبل الأخضر مع احتمال ظهور ضباب هذه الليلة والصباح الباكر ليوم الغد على مرتفعات الجبل الأخضر.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تتكاثر السحب مجدداً خلال الأسبوع المقبل على شمال ليبيا قد يصحبها امطار متفرقة.

والله اعــــــــــلم.